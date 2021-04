Geldautomatensprengung in Hermeskeil - B52 wegen Ermittlungen am Tatort gesperrt

Hermeskeil In Hermeskeil haben unbekannte Täter heute Morgen gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten an der Esso-Tankstelle gesprengt. Die B52 wurde deshalb gesperrt. Hier sind die ersten Einzelheiten.

Die Tat hat sich am heutigen Morgen, gegen 3.40 Uhr an der ESSO-Tankstelle abgespielt. Die Täter, die den Geldautomaten an der Trierer Straße/B52 in Hermeskeil gesprengt haben, konnten laut Polizei flüchten.