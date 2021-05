Blaulicht : Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen

Daun Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Samstag eine Geldbörse aus einem Bäckereifahrzeug gestohlen hat.

(red) Dem Fahrer eines Bäckereifahrzeuges ist am Samstag in Daun seine Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 6 Uhr sei eine Bäckereifiliale in Daun in der Mehrener Straße beliefert. Während der Fahrer die Backwaren in das Gebäude trug, wurde aus dem Lieferfahrzeug eine Geldtasche entwendet. Gestohlen wurde laut Polizei ein kleiner dreistelliger Betrag. Hinweise an die Polizei Daun, Telefon 06592/9626-0.