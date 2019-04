später lesen Polizei Geldbörse aus Auto gestohlen FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Unbekannte haben aus einem verschlossenen Auto, das in einem Carport in Mannebach abgestellt war, eine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Tatzeitraum: 20. bis 24. April. Hinweise an die Polizei Daun, Telefon 06592/96260.