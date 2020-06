Polizei : Geldbörse aus Jacke gestohlen

Daun In Daun ist einer Kundin in einem Supermarkt die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden.

Nach Polizeiangaben kam es am Freitag gegen 12.15 Uhr zu dem Diebstahl in einem Supermarkt in der Trierer Straße in Daun.Während des Einkaufs wurde einer 65-Jährigen durch einen bisher unbekannten Täter die Geldbörse aus ihrer seitlichen Jackentasche gestohlen. Die Geldbörse wurde gegen 17.50 Uhr am Marktplatz in Daun gefunden.Der bisher unbekannte Täter hatte das Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet und die Geldbörse zurückgelassen.Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, 06592/96260.