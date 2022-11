Polizei : Geldbörse beim Einkauf geklaut

Beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Brunnenstraße in Gerolstein ist einer 29-Jährigen am Freitag die Geldbörse gestohlen worden. Sie hatte die Geldbörse in den Einkaufswagen hinterlegt, wo er ihr in einem unbeobachteten Moment von einem bisher Unbekannte geklaut wurde.