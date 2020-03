Zeugen gesucht : Geldbörse in Geschäft in Morbach gestohlen

Foto: TV/Frank Göbel

Morbach Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr in den Ladenräumen des Lidl-Marktes in Morbach, Am Dreieck 1, einen Geldbeutel gestohlen. Der Täter entwendete die schwarze Ledergeldbörse aus einer Handtasche.

