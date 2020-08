Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl : Geldstrafe nicht gezahlt - 39-Jähriger muss ins Gefängnis

Trier Die Bundespolizei Trier hat einen mit Haftbefehl gesuchten Rumänen am Donnerstagmorgen auf der A 64 am Rastplatz Markusberg festgenommen.

Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro konnte der 39-Jährige nicht zahlen, so dass er nun die nächsten 40 Tage in der Justizvollzugsanstalt Trier verbringen wird.