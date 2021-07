Unglück im Wald bei Kordel : Absturz bei der Genovevahöhle: Junger Mann schwerstverletzt

Update Unglück in unwegsamem Gelände In der Nacht zum Sonntag ist ein Mensch bei der Genovevahöhle nahe Kordel etliche Meter abgestürzt. Laut Feuerwehr hatte der junge Mann zuvor mit anderen oberhalb der Höhle gefeiert.

In der ersten Pressemeldung der Berufsfeuerwehr Trier hieß es, ein Kletterer sei in der Nacht zum Sonntag bei der Genovevahöhle im Wald bei Kordel abgestürzt. Tatsächlich war der 22 Jahre alte Mann allerdings nicht zum Klettern in den unwegsamen und steilen Waldgelände unterwegs, sondern zum Feiern.