Polizei : Unfallflucht in Saarburg: Zeugen gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarburg (red) Nach Mitteilung der Polizei hat es am Donnerstag (zwischen 17.50 und 18.05 Uhr) ist in der Straße „Im Hagen" in Saarburg ein roter Ford Fiesta beschädigt. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer stieß vermutlich im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des Fiesta und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

