Polizei : Geparkter schwarzer BMW beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Prüm Ein in der Tiergartenstraße 11 in Prüm geparkter schwarzer BMW ist am Donnerstag zwischen 13.30 und 14 Uhr an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.