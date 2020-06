Blaulicht : Geparktes Auto am Krankenhaus Wittlich beschädigt

Wittlich Am Samstag wurde auf dem Zuweg zum Sportzentrum Wittlich-Lüxem - hinter dem Krankenhaus Wittlich gelegen - zwischen 10 Uhr und 12 Uhr ein dort abgestellter dunkelblauer PKW Mercedes an der Stoßstange vorne links beschädigt, so die Polizei.