Unfallflucht : Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Trier Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr in der Thyrsusstraße in Trier einen am Straßenrand geparkten schwarzen BMW beschädigt und ist einfach weitergefahren.

Vermutlich habe das Fahrzeug den BMW im Vorbeifahren gestreift. Dabei sei an dem BMW ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstanden.