Polizei : Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Daun In Daun ist ein geparktes Auto von einem anderen Wagen beschädigt worden, der Verursacher flüchtete.

Nach Polizeiangaben wurde das Auto am Dienstag zwischen 8.20 Uhr und 13.30 Uhr in der Leopoldstraße von einem bisher unbekannten Fahrzeug gestreift. Dabei wurde die Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizei Daun, 06592/96260.