Ein am Freitag zwischen 12 und 12.45 Uhr auf dem Wirich-Parkplatz in Daun geparkter Wagen wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.