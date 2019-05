Polizei : Geparktes Auto beschädigt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein (red) Der Besitzer eines Hyundai hatte sein Auto am Mittwoch zwischen 19 und 19.25 Uhr auf dem Parkplatz des Norma-Markts am Gerolsteiner Rondell geparkt. Erst später stellte er laut Polizei einen Schaden an seinem Fahrzeug fest.

