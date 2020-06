Feuerwehreinsatz in der Vulkaneifel : Geräteschuppen in Flammen - Polizei geht erneut von Brandstiftung aus

Löscharbeiten an einem Geräteschuppen in Oberehe-Stroheich Foto: Presse Feuerwehr VG Gerolstein

Oberehe-Stroheich Erneut hat am Samstagmittag in Oberehe-Stroheich (Landkreis Vulkaneifel) ein Geräte- und Heuschuppen gebrannt, und erneut geht die Polizei von Brandstiftung aus. In den vergangenen Wochen brannte es in Oberehe und in Dreis-Brück etliche Male.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 11 Uhr zu dem Brand eines Geräteschuppens am Radweg zwischen Oberehe und Stroheich gerufen.

Dort standen nach Angaben der Feuerwehr mehrere Rundballen Heu in Flammen. Gelöscht wurde aus den Wassertanks der Einsatzfahrzeuge, parallel dazu bauten die Wehrleute auch eine Wasserversorgung aus der Ortschaft Stroheich auf. Letztendlich konnten die Heuballen erst abgelöscht werden, nachdem der Besitzer des Stalles diese mit einem Bagger auseinander gezogen hatte. Das Feuer war gegen 12.30 Uhr gelöscht. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Aufgrund der Brandentwicklung geht die Polizei nach Ermittlungen am Tatort von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Hinweise zu den Tätern, der Tat oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Daun, 06592 96260, entgegen.