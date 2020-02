Blaulicht : Geröllmassen auf der Straße: Schwere Erdrutsche in Trier-West und Kordel

Foto: TV/Florian Blaes

Trier-West/Kordel Bedingt durch die starken Regenfälle der vergangenen Nacht, kam es in der Region Trier zu zwei großen und nennenswerten Erdrutschen. In Trier-West am Kleingärtnerverein am Irrbach kam es zu einem enormen Hangrutsch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Dort sind mehr als 150 Kubikmeter Erde von einem Hang ins Rollen gekommen und ins Tal gestürzt. Dabei wurde die Zufahrtsstraße zu einigen Wohnhäusern komplett versperrt. Unzählige Bäume hat der Erdrutsch mit sich gerissen.

Foto: TV/Florian Blaes 21 Bilder Schwere Erdrutsche in Trier-West und Kordel.

Am Dienstagmorgen wurde dann das Ausmaß bei Tageslicht sichtbar. Mitarbeiter der Stadtwerke Trier räumten mit einem Hublader die Geröllmassen von der Straße.