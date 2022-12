Arbeitsunfall : Abschlepphaken gerissen - Mann wird von Auto eingeklemmt

Foto: TV/Frank Göbel

Gerolstein Bei einem Arbeitsunfall in Gerolstein wurde am Sonntagnachmittag ein Mann verletzt. Der 52-Jährige war dabei ein Auto per Seilwinde auf einen Abschleppwagen zu verladen, als der Abschlepphaken riss.