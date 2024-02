In der Vulkaneifel Betrüger sammeln Spenden – einer wird per Haftbefehl gesucht

Gerolstein · Am Mittwoch wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die in Gerolstein möglicherweise unberechtigt Spenden gesammelt haben. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen Unbekannten – und stellten fest, dass er doch nicht so unbekannt ist.

29.02.2024 , 09:11 Uhr

Die Polizei hat in Gerolstein mehrere Personen kontrolliert. Symbolbild. Foto: dpa/Marijan Murat