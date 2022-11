Ermittlungen : Betrugsverdacht gegen Spendensammler in Gerolstein

Gerolstein Zwei Männer wollten an Supermärkten in Gerolstein Geld sammeln, aber dabei ging es wohl nicht mit rechten Dingen zu. Die Polizei schaltete sich ein.

Am Donnerstag, 10. November, hielten sich zwei Personen aus dem benachbarten Ausland im Bereich der Supermarkt-Parkplätze in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein auf. Hier sprachen sie gezielt mehrere Personen an und fragten nach Spenden.