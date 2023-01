Noch Glück gehabt : Brand in Einfamilienhaus: Betrunkener Mann hantiert mit Feuerzeug

Brand in Einfamilienhaus: Betrunkener Mann hantiert mit Feuerzeug

Gerolstein Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen in Gerolstein gerufen. Eine Wolldecke hatte Feuer gefangen. Dabei hatte ein Mann offenbar viel Glück.

Am frühen Freitagmorgen gegen 0 Uhr kam es bei einem Einfamilienhaus in der Müllenborner Straße in Gerolstein zu einem Brand.