Blitzeinschlag setzt Baum in Brand

Gerolstein Die Feuerwehr im Gerolsteiner Stadtteil Büscheich musste am Montagmorgen einen brennenden Baum löschen: Ein Blitz war in der Nacht eingeschlagen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatten Zeugen der Wache in Gerolstein mitgeteilt, dass im Stadtteil Büscheich, nahe dem „Davidskreuz", ein Baum in Flammen stehe.