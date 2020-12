Blaulicht : Einbruch an Heiligabend: Polizei sucht nach Schmuckdieben

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Gerolstein Bisher unbekannte Täter sind am Heiligabend in ein Wohnhaus in Gerolstein eingebrochen. Die Polizei sucht nach dem Dieben, die Schmuck mitgehen ließen.

Zwischen dem 24. Dezember, 14 Uhr und 25. Dezember, 1:20 Uhr, nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin aus, um in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kasselburger Weg 13 in Gerolstein einzudringen. Das teilt die Polizei mit.

Die bisher unbekannten Täter drangen durch Aufhebeln der Haus- und Wohnungseingangstüre in das Anwesen ein, wo sie im Wohnzimmer Schmuck aus einer Schmuckschatulle entwendeten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht genau beziffert werden.