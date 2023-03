Attacke mit Gullydeckel : Einbruch in Gerolsteiner Juweliergeschäft misslingt

Einbruch in Gerolsteiner Juweliergeschäft misslingt

In Gerolstein ist eine Kanalabdeckung entwendet worden. Auch in Fell (Kreis Trier-Saarburg) war ein Gullydeckel im Juli 2022 entfernt worden. Foto: TV/Polizei

Gerolstein In Gerolstein ist ein Kanaldeckel in der Hauptstraße herausgenommen worden - und der wurde laut Polizei für einen anderen Zweck verwendet.

Unbekannte hatten bereits am Mittwoch eine Kanalabdeckung im Bereich der Hauptstraße 123 entwendet. Laut Polizei rollte ein Fahrzeug mit dem Reifen in den nun ausgehobenen Schacht, es gab aber keinen Schaden. Die Stelle wurde umgehend abgesichert.

Nun wurde bekannt, dass die Täter noch am Donnerstag gegen 4 Uhr versucht hatten, mit dem Kanaldeckel die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße in Gerolstein einzuschlagen.