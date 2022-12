Gesundheit! : Unfall wegen heftigen Niesens - Auto fährt in Verkehrsinsel

Symbolbild Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gerolstein Ein 19-Jähriger verlor am Donnerstagnachmittag in Gerolstein wegen einem starken Niesanfall die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Verkehrsinsel. Er blieb unverletzt, überfuhr aber ein Schild.