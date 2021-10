Blaulicht : Brand in Gerolstein: Wohnwagen fängt am Sonntag Feuer

Brand in Gerolstein: Wohnwagen fängt am Sonntag Feuer

Gerolstein Ein Brand führte am Sonntag zu einem Einsatz für die Feuerwehren Gerolstein und Lissingen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Löschen bereits begonnen.

Die Feuerwehren Gerolstein und Lissingen rückten am gestrigen Sonntag mit 32 Kräften in die Straße "Zum Sandborn", Gerolstein, aus. In einem hölzernen Vorbau eines Wohnwagens, dieser wurde als Küche genutzt, war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.