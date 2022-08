Einsatz : Feuerwehr löscht Flächenbrand an Gerolsteiner Kaserne

Feuerwehr löscht Flächenbrand an Gerolsteiner Kaserne

Gerolstein Eine Fläche von 2500 Quadratmetern hat am Dienstag in der Vulkaneifel gebrannt.

Am Dienstag, 30. August, wurden die Feuerwehren Birresborn, Gerolstein und Lissingen um 13:57 Uhr zu einem „Flächenbrand-Groß“ auf dem Truppenübungsplatz in der Eifel-Kaserne in Gerolstein alarmiert. Das teilt die Verbandsgemeinde Gerolstein mit.