Anfang des Jahres bereits Figur gestohlen : Maskottchen Willi Basalt muss schon wieder leiden – Unbekannte zerstören Figur in Gerolstein

Maskottchen Willi Basalt muss schon wieder leiden – Unbekannte zerstören Figur in Gerolstein

Gerolstein Eine Figur von Willi Basalt, dem Maskottchen des Gerolsteiner Lands, ist im Kyllpark zerstört worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Erst vor kurzer Zeit hat Willi Basalt, das Maskottchen des Gerolsteiner Lands, Schlagzeilen gemacht: Eine Figur des Maskottchens war in Pelm gestohlen und Teile davon später in der Kyll gefunden worden ( der TV berichtete ). Jetzt kommt Willi Basalt wieder zu trauriger Berühmtheit.

Denn eine weitere Figur des Maskottchens, die im Kyllpark in Gerolstein aufgestellt war, wurde durch bislang unbekannte Täter laut Polizei „mutwillig zerstört“. Das geschah am vergangenen Wochenende, zwischen dem 30. und dem 31. Juli. Entstanden ist ein Schaden von etwa 2000 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gerolstein unter der Telefonnummer 06591/95260 zu melden.