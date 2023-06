Polizeieinsatz Frau hebt Kanaldeckel aus und wird rabiat

Gegen 15.30 Uhr hob die Geschädigte ebenfalls an der Hauptstraße in Gerolstein einen Kanaldeckel aus. Passanten sahen dies und setzten den Deckel wieder ein. Beamte nahmen die Frau daraufhin mit zur Polizeiwache. Dort begann sie zu randalieren. Da nach Polizeiangaben offensichtlich eine erhebliche Eigen- und Fremdgefahr vorlag, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizei Gerolstein nimmt Hinweise unter 06591 95260 entgegen.