Polizei bittet um Zeugenhinweise Gasexplosion im Imbisswagen: Frau schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Imbissstand in Gerolstein ist am Sonntagvormittag dessen Inhaberin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 11 Uhr den Imbisswagen, der im Kasselburger Weg abgestellt ist, betreten, um diesen für eine anstehende Veranstaltung vorzubereiten.