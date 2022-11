Blaulicht : Handbremse nicht angezogen: Auto rollt auf die Straße

Schrecksekunde in Gerolstein: Ein Auto ist von einem Parkplatz auf die Straße gerollt - führerlos.

Ein Auto hat sich am Montagnachmittag in Gerolstein selbstständig gemacht - zum Glück wurde keiner verletzt. Eine 60-jährige Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug im Bereich des Lidl-Marktes in Gerolstein an der Sarresdorfer Straße abgestellt.