Zeugen gesucht : Nach Bauschutt und Alufelgen – Unbekannte entsorgen wieder illegal Müll in der Vulkaneifel

Gerolstein In Gerolstein haben Unbekannte erneut Müll im Stadtgebiet abgeladen. Zunächst hatte die Polizei am Dienstag alte Fliesen gefunden.

Bereits am Dienstag meldete die Polizei, dass Unbekannte an mehreren Stellen in Gerolstein illegal Müll entsorgt hatten. Im Bereich „Auf der Heide“ hatten die Täter alte Fliesen entsorgt. Am Rasbach wurden vier Alu-Felgen mit Reifen entsorgt.