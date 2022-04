Feuerwehr : Gerolstein: Kamin in Wohnhaus am Freitagmorgen in Brand geraten – Kripo ermittelt

In Gerolstein geriet ein Kamin eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

In Gerolstein kam es am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus. Derzeit ermittelt die Kripo, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Was bislang bekannt ist.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Gerolstein (Vulkaneifelkreis) im Bereich von Niedereich kam es am Freitag, 29. April, gegen 4.38 Uhr.

Wie die Polizei meldet, geriet offenbar der Kamin des Anwesens in Brand. Die Feuerwehr war bis in den Vormittag mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Schadenssumme: Fünfstelliger Bereich

Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Schadenssumme im fünfstelligen Bereich bewegen.