Feuerwehr stark gefordert : LKW steht in Flammen - B 51 für Bergungsarbeiten einseitig gesperrt

Gerolstein In mehreren Orten der Verbandsgemeinde Gerolstein war der Einsatz der Feuerwehr gefragt. Unter anderem ist ein LKW durch einen Brand zerstört worden.

Nicht nur die zunehmende Gefahr durch trockene Wiesen und Wälder hält die Wehren der Verbandsgemeinde Gerolstein im Alarmzustand. Am Mittwochvormittag müssen sie viermal ausrücken. Drei der Einsätze sind auf Unachtsamkeit zurückzuführen, im vierten Fall steht ein LKW auf der B51 in Flammen.

Auf der B51 nahe der Ausfahrt Industriegebiet Stadtkyll brennt auf der Fahrspur in Richtung Olzheim gegen 11.55 Uhr ein LKW. Der Fahrer habe sich in Sicherheit bringen können, berichtet Ingo Klinkhammer, Pressesprecher der Feuerwehr VG Gerolstein. Der Brand wurde gelöscht. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltet sich aber schwierig und dauert auch nach 17 Uhr noch an, da der Auflieger zunächst abgeladen werden muss. Die B 51 ist bis auf weiteres bis zur abschließenden Bergung des LKW in Fahrtrichtung Prüm voll gesperrt.

Weitere Feuerwehreinsätze in der VG Gerolstein

10:55 Uhr: In einer Maschinenhalle in der Lavagrube zwischen Lissendorf und Oberbettingen brennt ein Stapel Holzpaletten. Der Stapel wurde bei Arbeiten in dem Gebäude in Brand gesetzt. Das Feuer kann von den Wehren Oberbettingen, Niederbettingen, Lissendorf und Hillesheim rechtzeitig gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude wird verhindert. Insgesamt waren an den Löscharbeiten 31 Einsatzkräfte beteiligt, ein Drehleiterwagen aus Jünkerath war ebenso beteiligt.