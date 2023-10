Schwere Brandstiftung Autos abgefackelt: Polizei sucht nach Brandstifter in Gerolstein

Gerolstein · Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen drei Autos in der Bahnhofsstraße in Gerolstein angezündet. Was zu dem Fall bekannt ist.

06.10.2023, 09:16 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd