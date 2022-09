Blaulicht : Nach Rettungsaktion: Angriff auf Polizeibeamte

Gerolstein Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten Polizeibeamte am Samstag in Gerolstein. Sie bewahrten einen Mann davor, von einer Überführung zu stürzen. Anschließend wurden sie von ihm mit Schlägen und Tritten attackiert.

(red) Ein 22 Jahre alter wohnsitzloser Mann, der sich im Bereich des Bahnhofs in Gerolstein befand, teilte der Polizeiinspektion Daun in einem Telefonat mit, dass sein Leben keinen Sinn mehr mache und er Hilfe brauche. Polizeibeamte fanden den Mann auf dem Geländer der Fußgängerüberführung, „mit einem Bein bereits über der Absperrung nach unten über den Gleisen baumelnd“, heißt es in der Pressemitteilung. Dann habe der 22-Jährige offenbar das Bewusstsein verloren, die Polizisten hätten ihn aber packen und auf die Überführung ziehen können. Dank für die Rettung wurden den Beamten aber nicht zuteil, ganz im Gegenteil: Kaum erwacht, habe der Mann die Beamten mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen, so dass er habe gefesselt werden musste. Nach einer Untersuchung durch durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann laut Polizei in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die beiden Beamten seien zwar leicht verletzt worden, aber weiter einsatz- und dienstfähig gewesen. Gegen den 22-Jährigen ist ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.