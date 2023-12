Beinahe Unfall Erst Führerschein, dann Autoschlüssel weg: Mann nach Streit mit 2,1 Promille am Steuer

Wenig später stieg der Mann erneut in seinen Wagen und fuhr auf der L24 in Richtung Birresborn. Dort entkam er bei einem riskanten Überholmanöver nur knapp einem Frontalzusammenstoß. Die Polizei suchte den Mann bei seiner Anschrift in Birresborn auf, zu welchem Zeitpunkt er sogar 2,1 Promille hatte. Die Polizei nahm alle Autoschlüssel des Mannes mit und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.