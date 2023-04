In der Vulkaneifel Massenschlägerei nach Party in der Stadthalle Gerolstein

In Gerolstein ist es in der Nacht zum Sonntag am Rande eines Disco-Abends zu Tumulten und einer Massenschlägerei gekommen, an der zig Menschen beteiligt waren. Zwar scheint die Situation nicht ganz so stark eskaliert zu sein, wie im Februar vor einem Club in Trier-West. Dennoch musste sich die Polizei auch in der Eifel nach eigener Auskunft gegen Übergriffe zur Wehr setzen.