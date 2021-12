Unter Drogeneinfluss gefahren : Joint glimmt noch während der Kontrolle: Polizei stoppt 28-jährigen Autofahrer

Gerolstein Die Polizei hat einen Autofahrer in der Vulkaneifel gestoppt, der unter Drogeneinfluss gefahren ist. Schon bei der Kontrolle roch es aus dem Auto nach Gras.

Demnach kontrollierten die Beamten am 23. Dezember, gegen 18:10 Uhr in der Gerolsteiner Hauptstraße ein Auto, in dem zwei Personen saßen. Schon beim Herantreten an das Auto bemerkten die Beamten, dass es aus dem Fahrzeug stark nach Marihuana roch.