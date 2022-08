Blaulicht : Schlägerei auf offener Straße wegen Auffahrunfall in Gerolstein

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gerolstein Mehrere Personen sind durch einen Unfall so in Rage geraten, dass sie aufeinander losgingen. Es gab den Versuch, per Telefon weitere Unterstützer zur Unfallstelle zu rufen.

Am Donnerstag, 25. August, ereignete sich gegen 22:03 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Ursache war Auffahren aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands.

Nachdem die Beteiligten ausgestiegen waren, gerieten sie derart in Rage, dass sie anfingen, sich gegenseitig anzugreifen. Laut Angaben der Polizei wurde auch versucht, "Unterstützungskräfte" per Telefon anzufordern.

Schlägerei nach Unfall in Gerolstein

Letztlich ereignete sich an der Unfallstelle eine Schlägerei zwischen vier bis fünf Beteiligten. Zahlreiche Zeugen waren vorhanden. Starke Kräfte der Polizeiinspektion Daun kamen an die Unfallstelle und nahmen den Sachverhalt auf.

Es war dem Glück zu verdanken, dass es nur zu leichten Verletzungen der Beteiligten kam.