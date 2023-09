Keine Gefahr Spielzeugpistolen sorgen für Großeinsatz der Polizei an Schule in Gerolstein

Gerolstein · Passanten meldeten der Polizei am Dienstag, dass drei Jugendliche mit Schusswaffen in Richtung der Berufsbildenden Schule in Gerolstein unterwegs seien. Was folgte, war ein koordinierter Großeinsatz.

27.09.2023, 17:41 Uhr

