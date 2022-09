Streit eskaliert : Durchs Badezimmerfenster eingestiegen - Schlägerei in Gerolsteiner Wohnhaus

Durchs Badezimmerfenster eingestiegen - Schlägerei in Gerolsteiner Wohnhaus

Gerolstein Statt durch die Tür ist ein 18-jähriger in Gerolstein durch ein Fenster in die Wohnung eines Bekannten eingestiegen. Kurz darauf schlugen beide aufeinander ein.

In den frühen Montagmorgenstunden wurde die Polizei zu einem Einsatz in Gerolstein gerufen. Ein Streit war dort zwischen einem 18-Jährigen und einem 19-Jährigen eskaliert. Der jüngere war durch ein Badezimmerfenster in die Wohnung des anderen geklettert und behauptet, dort vorübergehend gewohnt zu haben.