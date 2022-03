Kriminalität : Unbekannte hinterlassen Spur der Zerstörung in Gerolsteiner Grillhütte

Gerolstein-Michelbach In den vergangenen Tagen wüteten Unbekannte in der Grillhütte in Gerolstein-Michelbach. Dabei verursachten sie immensen Schaden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe.

In dem mutmaßlichen Zeitraum zwischen dem 1. und dem 3. März 2022 haben unbekannte Vandalen die Grillhütte in Gerolstein-Michelbach, erheblich beschädigt, teilt die Polizei mit.

An der Grillhütte wurden sechs Kunststofffenster eingeschlagen. Außerdem wurden an einem daneben befindlichen Toilettengebäude und Geräteschuppen vier Metalltüren mit einer Eisenstange beschädigt und eine Türklinke abgerissen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro, so die Polizei weiter.