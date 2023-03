Zeugen gesucht Bewaffneter Raubüberfall in der Vulkaneifel – Unbekannter fordert Geld in Kleidungsgeschäft

Gerolstein · In Gerolstein hat ein Unbekannter ein Kleidungsgeschäft in der Hauptstraße überfallen – anscheinend bewaffnet. Was bisher bekannt ist.

14.03.2023, 20:18 Uhr

Foto: Fritz-Peter Linden