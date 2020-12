Blaulicht : Gerolstein: Vandalismus am Rondell

Gerolstein: Vandalismus am Rondell

Die Polizei sucht eine bislang unbekannte Person, die dort im Obergeschoss eine Leuchte herabschlug.

Vandalismus am Gerolsteiner Rondell: Die Tat wurde nach Angaben der Polizei begangen am Dienstag, 15. Dezember, im Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr, im Obergeschoss des Rondells. Der Täter habe dort die Notausgangsleuchte herabgeschlagen. Sie war angebracht über einer Fluchttür in Gehrichtung Brunnenstraße.