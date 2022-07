Ursache ungeklärt : Feuerwehr rückt zu Brand in Gerolstein aus (Fotos)

Gerolstein Feueralarm nahe Gerolstein: Dort hat laut Feuerwehr eine größere Fläche gebrannt. Auch das Buschwerk fing zum Teil Feuer.

Zu einem Feuer ist es am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr die Feuerwehr in ein Waldstück in der Nähe von Gerolstein ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache war dort eine größere Fläche mit Buschwerk in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf weiteres Buschwerk konnte verhindert werden.