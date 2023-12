Serie an Straftaten “Purer Vandalismus“ – Unbekannte beschädigen seit Tagen Autos in Gerolstein

Am vergangenen Freitag, 15. Dezember, gegen 10 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte demnach die Beifahrertür eines Fahrzeugs, das zu dieser Zeit im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein abgestellt war. Wie in den vorherigen Taten, dürfte „unsinniger Vandalismus“ das Motiv der Tat gewesen sein, vermutet die Polizei.