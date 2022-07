Polizei : Schläge in Gerolstein: Zwei gewalttätige Vorfälle im Rahmen der Kirmes

Gerolstein Zwischen Samstagabend und den frühen Morgenstunden des Sonntags flogen in Gerolstein gleich zweimal die Fäuste. Die Polizei informiert darüber, was passiert ist.

Zu zwei Körperverletzungsdelikten kam es im Zusammenhang mit der Kirmes in Gerolstein am Wochenende.

Erster Vorfall auf der Kirmes in Gerolstein

Am Samstag, 30. Julie, kam es gegen 17.30 Uhr auf dem Kirmes-Platz an der Kyll zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Ein 13-jähriger Jugendlicher aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein geriet mit einem bisher unbekannten Jugendlichen zunächst in verbalen Streit, was letztlich dazu führte, dass dieser den 13-Jährigen im Bereich des aufgestellten Box-Automaten auf dem Kirmesplatz gegen den Kopf schlug und sich anschließend entfernte. Zum Tatzeitpunkt war das Kirmesgelände gut besucht.