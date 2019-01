Mehrere tausend Euro Schaden - das ist die Bilanz mehrerer Einbruchsversuche in Wittlicher Geschäfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. red

Die Polizei meldet drei versuchte und einen vollendeten Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäfte in der Wittlicher Innenstadt. Ein Tatzusammenhang sei anzunehmen. Insbesondere bei einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Friedrichstraße könnten die Täter bei dem versuchten Aufbruch der Tür mittels Schlagwerkzeug von Anwohnern gehört und gesehen worden sein. Hinweise an die Kriminalinspektion in Wittlich (Tel. 06571/9500-0 oder kiwittlich@polizei.rlp.de).