Polizei sucht Zeugen : Geschlagen und gewürgt - Schwere Körperverletzung in Bernkastel-Kues

Geschlagen und gewürgt - Schwere Körperverletzung in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend einen 16-Jährigen angegriffen haben soll. Was passiert ist und warum zwei schwarze Windhunde zur Aufklärung des Falls beitragen könnten:

Körperverletzung in Bernkastel-Kues: Die Tat soll sich am Mittwoch, 21. Juli, kurz vor 19 Uhr auf dem Spielplatz am Moselufer, im Bereich der Triniusstraße abgespielt haben, berichtet die Polizei.